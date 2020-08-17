شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: أليو بادجي أحد أسباب رحيل رمضان صبحي من ‏الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي رحل عن صفوف الأهلي بسبب اشتباكه في التدريب مع السنغالي أليو بادجي.

وأوضح، خلال تصريحات شاشة قناة الزمالك: «الثنائي اشتبك داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بالنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ فرض غرامة مالية عليهما».

وأكمل: «رمضان لم تُوقع عليه العقوبة في النهاية».

وأنهى حديثه مؤكدًا أن ما شاهده رمضان صبحي من تعامل الادارة مع حسام عاشور وأحمد فتحي كان سببًا آخر لرحيله عن النادي الأحمر.