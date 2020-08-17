شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: أليو بادجي أحد أسباب رحيل رمضان صبحي من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي رحل عن صفوف الأهلي بسبب اشتباكه في التدريب مع السنغالي أليو بادجي.
وأوضح، خلال تصريحات شاشة قناة الزمالك: «الثنائي اشتبك داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بالنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ فرض غرامة مالية عليهما».
وأكمل: «رمضان لم تُوقع عليه العقوبة في النهاية».
وأنهى حديثه مؤكدًا أن ما شاهده رمضان صبحي من تعامل الادارة مع حسام عاشور وأحمد فتحي كان سببًا آخر لرحيله عن النادي الأحمر.
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