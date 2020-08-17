شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يكشف موقفه من رحيل «رمضان» و«إكرامي» عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح حسام عاشور، قائد فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأحمر، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي عن القلعة الحمراء.
وقال «عاشور» في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «لا أرغب في الحديث عن أحد، لكن إجمالًا كل شخص مسؤول عن قراره، إكرامي من اللاعبين المحترمين المميزين وأخلص للأهلي، هذه وجهة نظره وأحترمها».
وتابع: «شريف إكرامي شخص ناضج ويعرف كيف يتحدث ويضع النقاط فوق الحروف، لا أريد الحديث بالنيابة عنه».
وأشار «عاشور» إلى أنه يتدرب منفردًا في الوقت الحالي وينتظر عروضًا الفترة المقبلة لاستكمال مسيرته حيث إنه لن يعتزل.
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