شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من حسام عاشور على من يتهمونه بـ«خيانة الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعجب حسام عاشور قائد فريق الأهلي السابق، من وصفه بالخائن من جانب بعض الجماهير المنتمية للقلعة الحمراء، بعد موقفه الأخير مع النادي بشأن اعتزاله وإنهاء مشواره الكروي.

وقال «عاشور»، في تصريحات لقناة «صدى البلد»: «في ناس على السوشيال ميديا مش عاوزة تسمع الحقيقة وبتاخد الموضوع لاتجاه تاني خالص، وبتقول حسام عاشور خان الأهلي، انت وهو ياللي بتقولوا كده، أنا خنت الأهلي في إيه؟».

وتابع: «هل ظهوري من خلال فيديو لتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ خيانة للأهلي؟»، مشيرًا إلى أنه طوال مسيرته لم يفتعل أي أزمة ولا يمكنه الحديث بسوء عن الأهلي لأن النادي خيره عليه هو وأسرته وأبنائه، وهو بيته الذي تربى فيه ويحبه ويحترمه ويعشقه.

وأضاف أن الأهلي طالبه بالاعتزال ووافق رغم أنه قادر على الاستمرار موسمين أو ثلاثة، لكنه وافق وطلب منه النادي التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق على مراسم الاعتزال والمباراة الاحتفالية وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أن تواصله مع «آل الشيخ» بعلم إدارة الأهلي.