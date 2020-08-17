شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: هناك انقسام في مجلس الأهلي.. وأحد أعضائه سيترشح أمام «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن هناك تربص وانقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. وأوضح نصار في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «هناك انقسام كبير وتربص داخل مجلس النادي الأحمر وحالة من الانشقاق في الصفوف». وأضاف: «هناك أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي سيترشح ضد رئيس النادي في الانتخابات المقبلة». وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أحدث طفرة كبيرة داخل النادي على مستوى الانشاءات وإنعاش خزينة النادي وتسخير موارد مالية كبيرة للنادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عفت نصار: هناك انقسام في مجلس الأهلي.. وأحد أعضائه سيترشح أمام «الخطيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.