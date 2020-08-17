شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفرين» يرقص على الهواء مع أغنية عمرو دياب.. «أحب الأغاني المصرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رقص النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب زينيت الروسي الحالي وليفربول السابق، على أنغام أغنية عمرو دياب «أجمل عيون»، على الهواء مباشرة أثناء حلوله ضيفًا عن طريق الفيديو مع الإعلامي هاني حتحوت.

ويحظى «لوفرين» بعلاقة صداقة قوية مع زميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وهو ما جعل «حتحوت» يتوجه إليه بسؤال خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن ما إذا أصبح لديه مغنيين أو ممثلين مصريين مفضلين، ليرد اللاعب بكشفه عن وجود أغنية لمطرب مصري شهير على هاتفه، قبل أن يوضح أنها أغنية لعمرو دياب.

وعانى «لوفرين» من صعوبة قليلة في تذكر اسم الأغنية، فيما طلب منه «حتحوت» أن يسمعها، ليقوم لوفرين بالفعل بتشغيل الأغنية والرقص عليها ليؤكد له «حتحوت» أنها أغنية «أجمل عيون»، ليردد بعدها الكرواتي: «أحب الأغاني المصرية».