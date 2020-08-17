هيدرسفيلد: عرض بيراميدز لضم «رمضان» أقل بكثير من ‏عرض الأهلي ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر مارك ديلفين الرئيس التنفيدي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي أقل كثيرًا من نظيره للأهلي من حيث القيمة المالية.
وقال «ديلفين»، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»، إن الزمالك وبيراميدز تقدما بعرضين رسميين لضم رمضان صبحي، مشددًا على أن العرض المقدم من بيراميدز أقل بكثير مما عرضه النادي الأهلي.
وواصل: «فوجئت برفض رمضان صبحي عرض الأهلي».
وأكمل «ديفلين»: «هناك عرض قيمته 5 مليون جنيه إسترليني من نادي يشارك في بطولات أوروبا للأندية».
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن النادي الإنجليزي تلقى عروضًا بالجملة لضم رمضان صبحي سواء داخل أو خارج مصر.
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