شكرا لقرائتكم وكيله: مروان محسن وقع للأهلي موسمين إضافيين ومحمد شريف سيعود للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أخر تطورات ملف تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكد تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية: "مروان محسن جدد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة والتوقيع تم بشكل رسمي والأهلي اتفق مع اللاعب على كافة الأمور".

علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على عودة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي إنبي، الى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد.

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وأكد: "عودة محمد شريف للأهلي تأكدت بعد رحيل رمضان صبحي ويجب أن يحصل اللاعب على فرصته كاملة".

وعن رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، شدد: "المفاوضات مع القطبين تجددت واعتقد أن بيراميدز متمسك باللاعب خاصة أنه أساسي مع الفريق وننتظر المستجدات بعد نهاية الموسم".