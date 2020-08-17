شكرا لقرائتكم سيف زاهر: محمد الشناوي رفض عرضا خياليا واشترى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة بالتأكيد على أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وصله عرض قبل التجديد مع القلعة الحمراء بـ3 أضعاف ما يحصل عليه من الأهلي ، ولكنه اعتذر وفضل البقاء مع الفريق الأحمر.

قال سيف زاهر، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الشناوي فضل البقاء في الأهلي لأنه بوابته للمنتخب وأكد أن الأموال لا تشغل باله لأنه سيحصل عليها حتما فيما بعد قائلا "الفلوس هاخدها هاخدها".

أوضح أنه الشناوي وصله عرضا آخر منذ 20 يوم وهو عرض مادي تاريخي عن طريق أحد الوكلاء لنادي معين أرفض ذكر اسمه وعرض خيالي وجاء رد الشناوي على العرض: "أنا بشتري الأهلي وطموحي لو هرحل عن الأهلي للاحتراف في أوروبا في نادي صاحب اسم كبير لأن الهألي نادي كبير واسم كبير".

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وجدد الشناوي عقده مع الأهلي منذ فترة قصيرة، مفضلا البقاء في القلعة الحمراء عن الجري وراء المغريات المالية مثل بعض للاعبين الذين ضحوا بشعبيتهم بسبب الإغراءات المالية.