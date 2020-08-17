شكرا لقرائتكم فضل: المصري قدم مستندات جدية بشأن مباراته مع الإسماعيلي ونراجعها حالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونحاول احتواء الأزمات واجتمعنا مع مسئولي المصري واستمعنا لمطالبهم بشأن مباراته ضد الإسماعيلي.
وقال فضل، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1:المصري قدم مستندات وكتب مذكرة بشأن مباراته ضد الإسماعيلي وهي مستندات جديدة لم تقدم من قبل وسنعرضها على اللجنة القانونية باتحاد الكرة لمراجعتها.
تابع: المستشار محمد الماشطة وحسين حلمي سيراجعون مستندات المصري للتأكد من صحتها، مشيرا إلى أنه حدث تجاوز لفظي من بعض المسئولين في نادي المصري وسيتم تطبيق اللائحة عليه.
أردف: "قلت لمحمد الخولي وعدنان حلبية أن من له حق سنكون في ظهره ولكن معنى الدفاع عن الحق أن يكون هناك تجاوز وهدفنا الصالح العام والكرة المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل: المصري قدم مستندات جدية بشأن مباراته مع الإسماعيلي ونراجعها حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.