شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: رمضان صبحي مالوش مكان في الزمالك إلا إذا رحل هذا اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر الحاوي حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق، أيمن حفني خليفته في الملاعب، موضحا أن اللاعب يملك إمكانيات كبيرة، لكنه هو من طلب بالرحيل عن الزمالك، ومرتضى منصور رئيس النادي طالبه بالبقاء.

ورفض لاعب الزمالك الأسبق، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة"، انتقال رمضان صبحي الراحل عن الأهلي، إلى الزمالك بعدما أعلن اللاعب انتقاله لصفوف بيراميدز.

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وقال عبد اللطيف: "رمضان صبحي لاعب كبير وأي ناد يتمناه، لكنى لست على قناعة بفائدة انضمامه للزمالك".

وتابع: "إذا انضم رمضان صبحي لنادي الزمالك، فهذا المركز به أكثر من لاعب، مثل أشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ولو انضم للزمالك سيأتي بمبلغ كبير، لكن رمضان صبحي من الممكن أن ينضم للزمالك إذا رحل بن شرقي عن الفريق".