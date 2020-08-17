شكرا لقرائتكم عبد الحليم على: نتيجة القمة لن تؤثر على مشوار الأهلي والزمالك في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق أنه لا يوجد لاعب في الزمالك يخاف من لعب مباراة القمة ضد الأهلي ومن يخف من لعبها لا يستحقق التواجد في مكانه.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: انتهى زمن أن يكون هداف الفريق هو رأس الحربة وممكن يحدث احراز الأهداف من القادمين من الخلف.

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تابع: الهدف الأكبر للأهلي والزمالك هو تحقيق بطولة إفريقيا ومن الوارد أن تكون مباراة القمة بروفة للبطولة الإفريقية.

أوضح: نتيجة مباراة القمة لن تؤثر على مشوار الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية، مؤكدا أنه هناك مبالغة في التضخيم من أداء اللاعبين الناشئين مع بدايتهم وهذا خطأ كبير حتى لا نخسر اللاعب اذا ما انتابه الغرور.