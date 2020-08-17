شكرا لقرائتكم فضل: الزمالك لم يقدم مستندات بشأن انسحابه من القمة.. وهدفنا تطبيق اللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن الزمالك لو قدم أدلة جديدة بشأن الانسحاب فليتقدم بها إلى اللجنة القانونية وحتى الآن لم يتقدم الزمالك بأي مستند للجنة القانونية وهدفنا الشفافية وتطبيق اللوائح والقوانين.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الفار شيء جيد للغاية والفترة القادمة سيتم حسم ملفات كثيرة منها اللائحة التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية.

تابع: نحن مدرسة واضحة في الإدارة ونتعامل مع الاتحاد الدولي في بنود اللائحة بعد استطلاع راي الجمعية العمومية بشأن اللائحة الجديدة.

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أشار إلى أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونحاول احتواء الأزمات واجتمعنا مع مسئولي المصري واستمعنا لمطالبهم بشأن مباراته ضد الإسماعيلي.

شدد:المصري قدم مستندات وكتب مذكرة بشأن مباراته ضد الإسماعيلي وهي مستندات جديدة لم تقدم من قبل وسنعرضها على اللجنة القانونية باتحاد الكرة لمراجعتها.

أضاف: المستشار محمد الماشطة وحسين حلمي سيراجعون مستندات المصري للتأكد من صحتها، مشيرا إلى أنه حدث تجاوز لفظي من بعض المسئولين في نادي المصري وسيتم تطبيق اللائحة عليه.