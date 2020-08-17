شكرا لقرائتكم حسام عاشور: لن أعتزل وشريف إكرامى شخص ناضخ ومسئول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، موقفه من رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي عن القلعة الحمراء.

قال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "لا أرغب في الحديث عن أحد، لكن إجمالًا كل شخص مسئول عن قراره، إكرامي من اللاعبين المحترمين المميزين وأخلص للأهلي، هذه وجهة نظره وأحترمها".

Advertisements

وتابع: "شريف إكرامي شخص ناضج ويعرف كيف يتحدث ويضع النقط فوق الحروف، لا أريد الحديث بالنيابة عنه".

ولفت إلى أنه يتدرب منفردًا في الوقت الحالي وينتظر عروضًا الفترة المقبلة لاستكمال مسيرته حيث إنه لن يعتزل.