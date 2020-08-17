شكرا لقرائتكم هدرسفيلد: عرض بيراميدز لـ رمضان صبحي مرفوض وغير منطقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مارك ديفلين المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد تاون، عن أن النادي الإنجليزي رفض العرض المقدم من نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي، وتابع ديفلين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق اليوم الأحد:" عرض الأهلي الوحيد اللى كنا نراه مناسبا لطلباتنا، لكننا فوجئنا أن اللاعب يبدي عدم رغبته في اللعب للأهلي، وبالتالي كان العرض المقدم من بيراميدز لا يناسب النادي الإنجليزي".

وقال المدير التنفيذي لهدرسفيلد: " طلبنا تواجد اللاعب في النادي، لمناقشة العروض الأخرى لدينا طلبات لضم اللاعب من بعض الأندية الأخرى تصل لـ 5 مليون سترليني، ووصلنا عرض من بيراميدز بالفعل لكننا رفضناه لأنه كان أقل من تقييمنا للاعب ماديا".

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وأكد أنه يمكن مناقشة عرض بيراميدز والتفاوض معهم طالما هذه هي رغبة اللاعب، لكن على عرضهم أن يكون أكثر عقلانية ومنطقية، رافضا الإعلان عن قيمة عرض بيراميدز لضم العفيجي.

وأردف: "ننتظر عودة اللاعب لينضم لتدريبات الفريق مع المدرب الجديد، فلاعبو هدرسفيلد عادوا للتدريبات يوم الأربعاء بالفعل، وحتى نتوصل لاتفاق مع فريق جديد ويتفق هو على البنود الشخصي مع ذلك الفريق الجديد. إلى ذلك الحين، اللاعب سيعود لإنجلترا وفقا للموعد المحدد له".