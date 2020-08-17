شكرا لقرائتكم حسام عاشور: لم أخون الأهلى بعض المأجورين يحاولون تشويه صورتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، من وصفه بالخائن من جانب بعض الجماهير المنتمية للقلعة الحمراء، بعد موقفه الأخير مع النادي بشأن اعتزاله وإنهاء مشواره الكروي، وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "في ناس على السوشيال ميديا مش عاوزة تسمع الحقيقة وبتاخد الموضوع لاتجاه تاني خالص، وبتقول حسام عاشور خان الأهلي، انت وهو ياللي بتقولوا كده، أنا خنت الأهلي في إيه".

وتابع: "هل ظهوري من خلال فيديو لتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ خيانة للأهلي ؟!"، مشيرًا إلى أنه طوال مسيرته لم يفتعل أي أزمة ولا يمكنه الحديث بسوء عن الأهلي لأن النادي خيره عليه هو وأسرته وأبناؤه، وهو بيته الذي تربى فيه ويحبه ويحترمه ويعشقه

وأضاف أن الأهلي طالبه بالاعتزال ووافق رغم أنه قادر على الاستمرار موسمين أو ثلاثة لكنه وافق وطلب منه النادي التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق على مراسم الاعتزال والمباراة الاحتفالية وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أنه تواصل مع تركي آل الشيخ بعلم إدارة الأهلي.

كشف حسام عاشور ، كواليس محادثة واتس اب بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، لترتيب مباراة اعتزاله قبل اتخاذ قرار بالاستمرار في الملاعب الفترة المقبلة.

وقال عاشور: "عندما طلب مني مسئولو الأهلي التواصل مع آل الشيخ للاتفاق على مباراة اعتزالي، أرسلت له عبر واتس اب وكان يعاني من وعكة صحية، لكنه رد عليّ بعد 10 ثوان فقط وقال لي اؤمر، فوضحت له أن إدارة الأهلي طلبت مني التواصل معه، فرد علي وطلب مني التواصل مع شخص معين يعمل معه، وقال لي بالحرف الواحد طلباتك أوامر".

وواصل: "هل لا يستحق تركي آل الشيخ أن أشكره بعد موقفه معي؟!، هذا الرجل محترم جدًا ولم أخطيء بتوجيه الشكر له مطلقًا فأنا أقدره كثيرًا".

Advertisements

أكد كابتن فريق الأهلي، أن بعض الأشخاص المأجورين يحاولون تشويه صورته أمام جماهير القلعة الحمراء.

قال: "السوشيال ميديا رغم إيجابياتها إلا أن بها سلبيات أيضًا، حدث تأخر في الاتفاق على مباراة اعتزالي من أشخاص معروفين داخل النادي".

وتابع: "البعض يحاول التربص بي تشويه صورتي، لم أخن الأهلي وكل ما فعلته توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، وهذا ليس خطأً".

كشف ح عاشور كابتن فريق الأهلي، عن أغلى البطولات التي حصل عليها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.

قال: "دوري أبطال أفريقيا عام 2006 هي أغلى الألقاب التي فزت بها مع الأهلي".

وتابع:"كان يتبقى لي الفوز بخمس أو ست ألقاب وأصبح أكثر لاعب فاز ببطولات في العالم، لكن قدر الله وماشاء فعل، وقد أنجح في تحقيق هذه الألقاب في ناد آخر، طالما أن الشخص قادر على اللعب ولديه إصرار وعزيمة لا يوجد شيء مستحيل".