شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغني: رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن القلعة الحمراء بعد توقيعه لنادي بيراميدز مؤخرًا.
وقال عبدالغني خلال تصريحات تلفزيونية: "رمضان صبحي كان يبحث عن مصلحته فقط خلال الفترة الماضية، ولديه تطلعات مادية وهو الأمر الذي وجده فى نادي بيراميدز، وإذا كان الأهلي عرض عليه نفس المبلغ كان سيستمر معه".
وأضاف: "تطلعات رمضان صبحي وراتبه السنوي وراء رحيله عن الأهلي، ولا يوجد حب فى كرة القدم، وهذا هو زمن الإحترافية".
قال نجم الاهلي السابق ان هناك مسؤول كبير في المركز الاعلامي بالاعلي يتحكم في صفحات السوشيال ميديا للهجوم على اللاعبين الراحلين عن الفريق.
واضاف انه في تاريخ الاهلي لم يتعرض لاعبيه لكمية الهجوم مثل هذا التوقيت خاصة عن طريق الصفحات السوشيال الذي يتحكم فيها هذا المسؤول .
وتابع ان هذه المتحكمين عن هذه الصفحات متواجدون داخل المركز الاعلامي ويتقاضون مرتبات من اجل هذه الأمور التي لم تكن موجودة طوال تاريخ القلعة الحمراء .
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