شكرا لقرائتكم حسام عاشور: هو أنا لازم أبقى بتاع 3 ورقات علشان أكون بتكلم كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، استياؤه الشديد من الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا من جانب بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "هو أنا لازم علشان اتكلم أبقى بتاع تلات ورقات هو أنا لازم ابقى ملاوع علشان ابقى بتكلم كويس وأقول كلام غلط".
وتابع: "هذا الأمر لا يعجبني ممن يتحدثون على السوشيال ميديا ربنا يهديهم"، موضحًا أنه يتحدث بما في قلبه دون الإساءة لأي شخص، ويتحدث بمنتهى الصراحة بدون "لف ودوران"، وهو غير مطالب بذلك حتى يصدقه الجمهور.
أكد حسام عاشور ، أن أحد الأشخاص حاول الوقيعة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا، وهو ما أغضب تركي منه بحسب تصريحات الأخير.
وقال : "في حد مزقوق عليا سجل مكالمة بيني وبينه علشان يوقع بيني وبين المستشار تركي، لكن هو ليه مني كل احترام وتقدير وشهادتي فيه مجروحة".
وطلب عاشور من تركي آل الشيخ أن لا يغضب منه لأنه لا يعتمد أن يغضبه خاصة وأنه وقف بجواره ولم يتأخر عنه مطلقًا في الفترة الأخيرة.
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