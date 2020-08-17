شكرا لقرائتكم حسام عاشور: هو أنا لازم أبقى بتاع 3 ورقات علشان أكون بتكلم كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، استياؤه الشديد من الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا من جانب بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "هو أنا لازم علشان اتكلم أبقى بتاع تلات ورقات هو أنا لازم ابقى ملاوع علشان ابقى بتكلم كويس وأقول كلام غلط".

وتابع: "هذا الأمر لا يعجبني ممن يتحدثون على السوشيال ميديا ربنا يهديهم"، موضحًا أنه يتحدث بما في قلبه دون الإساءة لأي شخص، ويتحدث بمنتهى الصراحة بدون "لف ودوران"، وهو غير مطالب بذلك حتى يصدقه الجمهور.