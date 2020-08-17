طارق مجدى حكما لـ الأهلي ضد أسوان والبنا للمقاولون والإنتاج الحربى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد أسماء حكام مباريات اليوم في الجولة العشرين للدورى حيث يدير طارق مجدى لقاء الأهلى وأسوان ، بينما يقود محمود البنا مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربى ، وأمين عمر لمباراة إنبى وسموحة . واليكم أسماء طاقم التحكيم لكل مباراة على حدى :- الأهلي – أسوان حكم ساحة : طارق مجدى حكام مساعدين : احمد صلاح – محمد غزازى حكم رابع : محمد عبد العزيز حكام فيديو : محمد الصباحى – مصطفى عباس المقاولون – الإنتاج الحربى Advertisements حكم ساحة : محمود البنا حكام مساعدين : هانى العراقى – مصطفى حسين حكم رابع : محمد صابر حكام فيديو : محمد عادل – حسنى سلطان انبى – سموحه حكم ساحة : أمين عمر حكام مساعدين : محمد فاروق – خالد حسين حكم رابع : محمد علاء هاشم حكام فيديو : محمد مصطفى – محمود وفا

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