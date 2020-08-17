شكرا لقرائتكم سيف زاهر: أيمن أشرف أجرى مسحتين لفيروس كورونا وجاءت سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي سيف زاهر، عن أن أيمن أشرف لاعب الأهلي أجرى مسحتين لكورونا أمس الأحد للتأكد من خلوه من الفيروس الخطير، وقال سيف زاهر، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: كان هناك حديث أن أيمن أشرف خالط أحد أقاربه المصاب بفيروس كورونا، وهو ما كان هناك احتمالية بإصابته بكورونا، قل أن تثبت المسحة خلوه من الإصابة.

وتواجد أيمن أشرف في قائمة فريقه لمواجهة أسوان اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرن من عمر الدوري المصري.

ويلتقى فريق الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الأثنين، نظيره أسوان على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

Advertisements