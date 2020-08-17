شكرا لقرائتكم إدارة الاتفاق تشكو عدداً من لاعبي اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة نادي الاتفاق البدء بالعمل على رفع شكوى ضد عدد من لاعبي اتحاد جدة إثر ما وصفته بالتجاوز والإساءة بألفاظ غير أخلاقية على الحارس الجزائري رايس مبولحي بعد نهاية المباراة.

وشهدت نهاية المباراة اشتباكاً بين لاعبي الاتفاق ولاعبي الفريق الضيف الذي انتصر بهدف من ركلة جزاء سجلها فهد المولد ليرفع رصيد فريقه إلى 26 نقطة في المركز 12، بينما بقي الاتفاق في المركز الثامن بنقاطه الـ35.

وقالت إدارة الاتفاق في بيان رسمي أنها تعمل على إعداد ملف متكامل للقضية يحتوي على رصد للمخالفات التي جرت خلال وبعد المباراة، موثقة بالفيديو والصور الفوتوغرافية.