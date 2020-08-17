دورة رباعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سلطان راشد، مشرف الفريق الأول والرديف لكرة القدم بنادي العين، بجدية والتزام لاعبي الفريقين الأول والرديف، مؤكداً أن الجميع يعملون برغبة كبيرة على تحقيق طموحاتهم منذ بداية مرحلة الإعداد، مؤكداً أن عدم خوض أي مباراة ودية حتى الآن يؤثر سلباً في برنامج التحضير.

ورداً على سؤال حول برنامج التحضيرات للموسم الكروي الجديد، قال: «المؤكد أن البرنامج يقتصر على الحصص التدريبية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، غير أنه يترقب كغيره من المدربين خصوصاً المشاركين في دوري أبطال آسيا، اعتماد البرتوكول الصحي الخاص بتنظيم المباريات الودية كونها مهمة جداً في المرحلة الحالية من برنامج التحضير».

وأردف: «الأندية المنافسة في البطولة الآسيوية، دخلت أجواء المباريات الرسمية، الأمر الذي يفرض علينا العمل على التحضير الجيد والوصول إلى مرحلة الجاهزية البدنية المطلوبة لحماية اللاعبين من التعرض للإصابات مع بداية الموسم وهناك حلول عدة ممكنة، من خلال إقامة بطولات ودية في المرحلة المقبلة تحت مظلة المجالس الرياضية على سبيل المثال، واقترح تنظيم بطولة رباعية لإعداد الفرق المشاركة في الآسيوية «العين، شباب الأهلي، الشارقة والوحدة» تحت مظلة اتحاد الكرة».