«الديوانية العراقي» يتعاقد مع لاعب برشلونة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي العراقي، مع لاعب رديف فريق برشلونة الإسباني السابق، الأرجنتيني ماكسي رولون، لكي يمثل فريقها الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق في الشهر المقبل.

أعلن ذلك رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي.

وقال العنكوشي، إن إدارة الديوانية نجحت في إبرام صفقة التعاقد مع لاعب رديف فريق برشلونة السابق الأرجنتيني ماكسي رولون، الذي سيمثل فريق الديوانية الأول لكرة القدم في منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل.

وحظيت صفقة نادي الديوانية مع اللاعب الأرجنتيني ماكسي رولون باهتمام كبير من قبل الوسطين الرياضي والإعلامي في العراق، برغم أن الجميع لم يطلعوا على المستوى الفني للاعب المذكور، لكن هناك توقعات بأن يكون وجوده مع فريق الديوانية يمثل إضافة نوعية لفريقها الكروي الأول في الموسم المقبل.

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