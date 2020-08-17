شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس السبت، اجتماعها الدوري برئاسة هشام محمد الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، بمشاركة أمل حسن بو شلاخ عضوة مجلس الإدارة نائبة رئيس اللجنة، وماجد الجلاف، ويعقوب العلي، وحسن المراشدة أعضاء اللجنة، وحمدة الشامسي رئيسة قسم القيد والتسجيل، مقررة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استئناف موسم كرة قدم الصالات وآلية تسجيل اللاعبين وفترات التسجيل للموسم الكروي الجديد 2020 ـ 2021، إضافة إلى الاطلاع على عدد من العقود الخاصة باللاعبين التي أبرمت مؤخراً.
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