وسائل الإعلام العالمية تبرز نجاح «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت أخبار «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم في سكي دبي بمول الإمارات يومي الجمعة والسبت الماضيين صفحات الصحف والوكالات والقنوات والمجلات الإخبارية الدولية من مختلف قارات العالم التي أشادت بهذا الحدث الفريد والأول من نوعه الذي حقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية.

ومن أبرز الصحف العالمية التي تناولت الحدث صحيفة «تليجراف» البريطانية التي نشرت صورة «سباق الجري الثلجي» الذي أقيم يوم الجمعة ضمن أفضل 15صورة، ونشرت سي إن إن عربية موضوعاً موسعاً عن الحدث في موقعها الإلكتروني الذي يتابعها الملايين من كافة دول العالم.

كما انتشرت صور وأخبار أسبوع دبي للرياضات الثلجية في الموقع الكوري «يونهاب نيوز» الذي نشر ألبوم صور كاملاً من الحدث، ووكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة جيتي إيميج الصحفية والوكالة الأوروبية للأخبار ووكالة أسيوشيتد برس، ووكالة روبتلي الإخبارية العالمية، وقناة روسيا اليوم، وفي الصفحات الإخبارية بموقعي إم إس إن وياهو العالميين، وفي مجلة «إيبين» الإخبارية الأوروبية، وموقع ديلي بريكنج نيوز الأمريكي، وصحيفة دي تيك الرياضية الإندونيسية، والموقع الأوروبي كوكب التزلج، وصحيفة ماليالا الهندية.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومحمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي الفائزين في سباق الجري الثلجي ومنافسات التزلج على الألواح التي اختتمت مساء أول من أمس السبت.

وفاز بالمركز الأول في سباق الجري الثلجي بطي النعيمي، تلاه في المركز الثاني محسن آل علي، والبريطاني جورج كرو في المركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت البريطانية بيا هانسك بالمركز الأول، تلتها الفنلندية مرجانا راكي في المركز الثاني، وحلت الجورجية ديانا جوجي تدز في المركز الثالث.

وفي منافسات التزلج على الألواح فاز الإماراتي أحمد طلال بالمركز الأول في الفئة العمرية المفتوحة للرجال، تلاه الإسباني إزيدور كوما في المركز الثاني، وحل الإماراتي حميد الأنصاري في المركز الثالث، وفي فئة الشباب تحت 16 سنة فاز الإماراتي بطي هاشمي بالمركز الأول، وحل مواطنه راشد مروان في المركز الثاني، وحل البريطاني أندري زانمسكي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين تحت 12 سنة فاز الجنوب إفريقي زاندر كويتزي بالمركز الأول، وتلاه الأمريكي وودي هابورن في المركز الثاني، وحل المصري عمر أبوطالب في المركز الثالث.

وفي الفئة العمرية المفتوحة للنساء فازت التشيكية زوزانا هومولكوفا بالمركز الأول، تلتها الإماراتية فاطمة سيف في المركز الثاني، وحلت مواطنتها عائشة بن ثاني في المركز الثالث، وأشاد المتسابقون الذين شاركوا في المنافسات بالتنظيم وعبروا عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الفريدة للجري وسط الثلوج أثناء فصل الصيف.