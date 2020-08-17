شن اللاعب الدولي شادي محمد الأهلي ومنتخب مصر السابق،هجوما حادا على اللاعب رمضان صبحي، بسبب أزمته الاخيرة ورفضه الاستمرار داخل النادي الأهلي مؤخرا.
وقال "محمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولي" إن لم نطبق الاحتراف مثل العالم الخارجي في مصر، مضيفا أنه :"رمضان صبحي لاعب ابن النادي الأهلي وقال أنه لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي ، وابن من ابناء النادي الأهلي عليه تحمل مسئولية كل كلمة يقولها وأنه مستمر مع النادي".
وأضاف أن ما فعلة رمضان وتصويره إعلانا وأكد كثيرا أنه باق مع النادي الأهلي وبعد ذلك فعل العكس أمر يجعلنا جميعا ننفعل ونستنكر, معقبا: "كان المفروض أن يمشي بالطريق التي تليق بالنادي الأهلي الذي رباه".
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم ناري من "شادي محمد" علي "رمضان صبحي": يمشي يقعد “هو و غيره” الأهلي بمن حضر..ومادام اتربيت داخل الأهلي وشوفت خيره ..لما تحب تمشي امشي بالطريقة التي تليق بتربية الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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