شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل: وليد سليمان ابن الأهلى.. ومنعت ظهور ضيف تجاوز في حق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العدل، المنتج السينمائي ورئيس قناة النادي الأهلي سابقا، إن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابن النادي الأهلي، وقال محمد العدل "كل نادي له أبناءه ووليد سليمان من أبناء النادي الأهلي..أرفض التراشق بين نجوم ولاعبي الأهلي والزمالك وخاصة على قناتي النادي".

وشدد: "منعت ضيف من الظهور بقناة الأهلي تجاوز في حق الزمالك".، وتابع محمد العدل أن تعامل رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد، في مفاوضاته مع الأهلي كان غير احترافي، معلقاً :"رمضان لم يتعامل مع الأهلي بطريقة احترافية وكان هناك لف ودوران..الأهلي سأله موافق وهو قال أه وبعدين رفض وتلك الأمور غير احترافية".

واعترف محمد العدل إن هناك لجان الكرتونية على الإنترنت، معلقاً :":بكل تأكيد هناك لجان إلكترونية تدعم النادي الأهلي وتشيد بالإنجازات".

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وتابع: "ولكن على النقيد هناك لجان إلكترونية هدفها هدم استقرار القلعة الحمراء".، وأتم: "بعض الصفحات تعمل فقط على انتقاد فريق الكرة من قرارت الجهاز الفني ولاعبين ومجلس الإدارة".، ووجه محمد العدل رسالة خاصة إلى شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قال فيها :"أطالب شريف إكرامي بالصمت وعدم الرد في الوقت الجاري كما أطالب حسام عاشور بعمل فيديوهات جديدة مرة أخرى..شريف إكرامي لم يكن موفق في البيان الذي كتبه..كما يجب على الجماهير بعدم التطاول علىه".