شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: أنا مش بتاع 3 ورقات واتهامى بخيانة الأهلى ظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسام عاشور قائد الأهلي السابق استياؤه الشديد من الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا من جانب بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية :"هو أنا لازم علشان اتكلم أبقى بتاع تلات ورقات هو أنا لازم ابقى ملاوع علشان ابقى بتكلم كويس وأقول كلام غلط".

وتابع: "هذا الأمر لا يعجبني ممن يتحدثون على السوشيال ميديا ربنا يهديهم"، موضحًا أنه يتحدث بما في قلبه دون الإساءة لأي شخص، ويتحدث بمنتهى الصراحة بدون "لف ودوران"، وهو غير مطالب بذلك حتى يصدقه الجمهور.

وتعجب حسام عاشور من وصفه بالخائن من جانب بعض الجماهير المنتمية للقلعة الحمراء، بعد موقفه الأخير مع النادي بشأن اعتزاله وإنهاء مشواره الكروي.

وقال عاشور :"في ناس على السوشيال ميديا مش عاوزة تسمع الحقيقة وبتاخد الموضوع لاتجاه تاني خالص، وبتقول حسام عاشور خان الأهلي، انت وهو ياللي بتقولوا كده، أنا خنت الأهلي في إيه؟".

وتابع: "هل ظهوري من خلال فيديو لتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ خيانة للأهلي ؟!"، مشيرًا إلى أنه طوال مسيرته لم يفتعل أي أزمة ولا يمكنه الحديث بسوء عن الأهلي لأن النادي خيره عليه هو وأسرته وأبناؤه، وهو بيته الذي تربى فيه ويحبه ويحترمه ويعشقه.

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وأضاف أن الأهلي طالبه بالاعتزال ووافق رغم أنه قادر على الاستمرار موسمين أو ثلاثة لكنه وافق وطلب منه النادي التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق على مراسم الاعتزال والمباراة الاحتفالية وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أنه تواصل مع تركي آل الشيخ بعلم إدارة الأهلي.

وأكد عاشور أن بعض الأشخاص المأجورين يحاولون تشويه صورته أمام جماهير القلعة الحمراء، معلقاً :"السوشيال ميديا رغم إيجابياتها إلا أن بها سلبيات أيضًا، حدث تأخر في الاتفاق على مباراة اعتزالي من أشخاص معروفين داخل النادي".، معلقاً البعض يحاول التربص بي تشويه صورتي، لم أخن الأهلي وكل ما فعلته توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، وهذا ليس خطأً".