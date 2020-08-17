شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 17 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع إنبى وسموحة على ستاد بتروسبورت ومباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربى على ستاد عثمان أحمد عثمان ومباراة الاهلى وأسوان على ستاد القاهرة الدولى في الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة انبى وسموحة

تقام مباراة إنبى وسموحة في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة يدخلها الفريقين بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التجميد في ظل تقارب موقف الفريقين في جدول الدوري حيث شهد الظهور الأول لهم خسارة الفريق البترولى من الاهلى بهدفين دون رد فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 20 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

موعد مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربى

تقام مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربى في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة لن تنقصها الإثارة، يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية فيما تمكن الإنتاج من انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى بهدف لكل فريق.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

موعد مباراة الاهلى وأسوان

تقام مباراة الاهلى وأسوان في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ، وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لإستعادة "نغمة" الإنتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف إنتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

فيما يحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.