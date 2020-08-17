شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى آخر حلول فايلر لعلاج العقم التهديفى لمهاجمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بمعاناة مهاجمى فريقه من العقم التهديفى وهو ما ظهر فى مباراتى إنبى ومن بعدها الإنتاج الحربى، والتى لم ينجح فيهما المهاجم الأساسى مروان محسن وبديله السنغالى أليو بادجى من تسجيل أى هدف، وتحدث فايلر مع جهازه المعاون على ضرورة العودة للاستعانة بالنيجيرى جونيور أجاى فى مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد عودة أحمد الشيخ لقائمة الفريق فى مواجهة سوان والمقرر إقامتها اليوم الاثنين.

وتألق أجاى فى مركز المهاجم الصريح فى الأوقات التى شارك فيها منذ انتقاله للأهلي، ولكن المركز الأساسى لأجاى هو الجناح لكن المهاجم النيجيري، ويعد أجاى واحدا من أهم لاعبى الأهلى فى السنوات الأخيرة واعتمد عليه معظم المدربين بشكل أساسي.

واستبعد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى فايلر من مواجهة أسوان كلا من، شريف إكرامى بعد توجيه الشكر له، وصالح جمعة، محمد شكرى ومحمد فخرى لأسباب فنية، ورامى ربيعة وكهربا بسبب الإيقاف، ومحمد محمود وحسين الشحات بسبب الإصابة، وحسام عاشور بعدما وجهت إدارة النادى الشكر له، ورمضان صبحى بسبب انقطاع إعارته، وأعلن فايلر، قائمة الفريق لمواجهة ‏أسوان، التى تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة ‏الدورى الممتاز، وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: ‏محمود متولى وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلى ‏لطفى وأليو ديانج ومحمد الشناوى وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى «أفشة» وعلى معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى وعربى بدر ‏ومصطفى شوبير.‏