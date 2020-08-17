شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ياسين: الزمالك يرفع عرضه المالى لتجديد عقود ساسى وأوباما وجمعة بسبب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا رفع العروض المالية المقدمة لثلاثي الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن قرار مسئولي الزمالك يأتي في ظل خوف المسئولين من انتقال الثلاثي إلي نادي بيراميدز لاسيما في ظل الإغراءات المالية التي يتعرض لها ثلاثي الفريق للانتقال للفريق السماوي عقب انتهاء عقودهم مع الزمالك.

وأتم: "الثلاثي يعد من العناصر الأساسية للزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيلهم سيؤثر بلا شك علي الاداء الفني للزمالك".