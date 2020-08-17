شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض عقاب لاعبى المقاصة عقب الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، توقيع غرامات مالية على لاعبيه عقب الهزيمة مساء السبت من الزمالك بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، وجاء قرار إيهاب جلال بعدما قدم لاعبو المقاصة مباراة قوية وكان الفريق اقرب للفوز لولا دخول الهدف فى الثوانى الأخيرة، ورفض جلال معاقبة اللاعبين مفضلا التركيز فى المباريات المقبلة للهروب بالفريق من شبح الهبوط.

من ناحية أخرى أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، لكن التوفيق كان حليف الفريق الأبيض. وقال حمد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهدافا فى الشوط الأول، أما فى الشوط الثانى فقدم الفريقان مباراة جيدة أيضا، ولكن مع نزول حسام أشرف ساهم فى زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".

وأضاف مدرب المقاصة: "نحاول العمل بهدوء وتقليل الضغوط النفسية، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث"، مشيرا إلى أن المراكز الأخيرة فى الجدول ستشهد صراعا بين عدة فرق، وفى حال فوز أى فريق فإنه سيصعد عدة مراكز.

وعن غيابات المقاصة قال حمد إبراهيم، "نفقد باولن فوافى وعمرو مرعى وأحمد محسن وحسنى فتحى وميدو جابر، وجميعهم لاعبون مؤثرون للغاية، لكن الفريق اعتاد العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر فى مستوى واحد وجاهزون للمباريات".