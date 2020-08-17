شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: مدرب برشلونة كان قريبا من نادى مصر.. وغاضب من حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى ألميريا الإسبانى رئيس شرفى الأهلى السابق، عن رفضه شراء نسبة 70% من نادى مصر المقاصة خلال الفترة الماضية، وقال تركى آل الشيخ فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت، أنه كان قريبا من شراء نادى مصر، واتفق مع كيكى سيتين المدير الفنى لبرشلونة على تدريب الفريق، وتم الاتفاق على اللاعبين الذين سيحتاجهم إلا أن اختيار سيتين لتدريب برشلونة عطل صفقة شراء نادى مصر.

وعن حسام عاشور أكد تركى آل الشيخ أنه غاضب من حسام عاشور بسبب تصرفاته، وأن الاتفاق بينهما كان يقتضى بإقامة مباراة اعتزال له مقابل حصوله على مبلغ معين، وبالفعل حصل على جزء من المبلغ ولكنه لم يكمل اتفاقه معه.

وقال مالك ألميريا إنه رفض انضمام رمضان صبحى لبيراميدز فى الماضى حتى لا يقع فى صدام مع جمهور الأهلى، مؤكدا أنه أهلاوى وسيظل يشجع الأهلى ولن يدخل فى صدام مع جمهور الأهلى، وقال تركى آل الشيخ فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "رفضت ضم رمضان صبحى فى الماضى لبيراميدز حتى لا أخسر جمهور الأهلى، كما أن رمضان صبحى عرض عن طريق وسطاء الانضمام لفريق ألميريا وتم بالفعل التواصل بين اللاعب ومحمد جمال العاصى المدير التنفيذى لفريق ألميريا"، إلا أن المستشار تركى آل شيخ رفض تماما ضم اللاعب فى الفريق الإسبانى.

Advertisements

وعن اتفاق رمضان صبحى مع بيراميدز قال رئيس ألميريا إن رمضان أنهى اتفاقه مع بيراميدز فى يوليو الماضى، وإنه لا يعلم أى شيء من بعيد أو قريب عن هذه الصفقة، كما أنه ليس له علاقة بنادى بيراميدز منذ أن تم بيعه لمالكه الحالى.

وكشف المستشار تركى آل الشيخ أنه لو كان استمر فى منصبه رئيسا شرفيا للنادى الأهلى حتى الآن كان سينهى ملف إنشاء مشروع استاد الأهلى من 4 أشهر على أقل تقدير، حيث كان يضع خطة لإنهاء مشروع استاد الأهلى فى خلال 36 شهرا من تسلم أرض النادى، وقال تركى آل الشيخ: "أشكر الشعب المصرى على دعواته لى أثناء الوعكة الصحية".

وقال مالك ألميريا الإسبانى إنه عندما قرر الدخول فى مجال الرياضة المصرية دخل عن طريق الأهلى أكبر ناد فى أفريقيا والوطن العربى ونادى القرن الأفريقي، وستظل مصر صاحبة مكانة غالية فى قلبى وقلوب كل السعوديين والعرب، وأضاف أنه قام بتعويض الزمالك عن صفقة عبد الله السعيد وقت إن حصل الزمالك على توقيع عبد الله السعيد عندما كان لاعبا فى الأهلي.

وأضاف المستشار تركى آل شيخ أن اللاعبين الأربعة السوبر الذين كانوا سينضمون للأهلى هم رمضان صبحى وعلى جبر وكينو وأحمد حجازى، والآن 3 منهم فى بيراميدز.