شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن: اللاعب وقع للأهلى 3 مواسم بعد الاتفاق على المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، آخر تطورات ملف تجديد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مؤكدا فى تصريحات تليفزيوينة أن مروان محسن جدد مع النادى الأهلى لمدة 3 سنوات مقبلة"، متابعا: "التوقيع تم بشكل رسمى، والأهلى اتفق مع اللاعب على كافة الأمور".

من ناحية أخرى، تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لإحالة مروان محسن مهاجم الفريق لدكة الاحتياطى فى بعض المباريات لحين استعادة مستواه والتركيز من جديد، وعلاج أزمة إهدار الفرص والفاعلية الهجومية التى تلازمه منذ فترة طويلة.

ويدرس رينيه فايلر الاعتماد على السنغالى أليو بادجى بدلاً من مروان محسن، وهناك اتجاه آخر باللعب بالنيجيرى جونيور أجاى كمهاجم صريح بدلاً من مروان وبادجى، وهو ما سيحسمه المدير الفنى الفترة المقبلة، بعدما لاحظ تراجع مستوى الثنائى مروان وبادجى.