عاشور يتحدث عن"قلة" تريد تشويه صورته.. ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حسام عاشور لاعب النادي الأهلي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري، أن شخص ما حاول الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق.

وأشار عاشور في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن ما وصفه بـ"قلة قليلة" تحاول تخوينه وتشويه صورته أمام جماهير الأهلي.

وقال عاشور: "أحد الأشخاص -مزقوق عليا- سجل لي مكالمة وأرسلها إلى تركي آل الشيخ، أتمنى له الشفاء لأنه وقف معي من البداية وأتمنى ألا يكون حزين مما حدث".

وأكمل: "مواقع التواصل الإجتماعي تتسبب في أزمات وتتسبب في تضخيم الأمور، الأهلي هو بيتي ولم يسبق أن حدث لي أي أزمة مع شخص به من قبل طيلة 16 عام".

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وأضاف: "من المستحيل أن أخطأ في النادي الأهلي، ولكن هل يجب أن -أقوم بالملاوعة- لكي أكون لاعب جيد؟ عاشور خان النادي الأهلي في إيه؟".

وأردف: "طلبوا مني التوجه إلى تركي آل الشيخ للاتفاق معه، هل هذا هو سبب ما يحدث؟، أشخاص من داخل الإدارة هم من طلبوا ذلك مني".

وأوضح: "عندما تحدثت مع تركي آل الشيخ قال لي أؤمر، وعندما أبلغته بمباراة الاعتزال طلب مني الحديث مع شخص ما يتبعه لإتمام كل شيء، فكيف لا أشكره على ما فعله؟".

واختتم: "هناك بعض الأشخاص، لن أقول إنهم مأجورين لكنهم قلة قليلة تتربص بي ويريدون تشويه صورتي أمام الجماهير، لم أخن الأهلي، فقط شكرت آل الشيخ".