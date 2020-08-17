ملف الأحد.. الأهلي يستبعد إكرامي لنهاية الموسم.. ورئيس برشلونة يُعلن إقالة كيكي سيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 16 أغسطس 2020.
مرتضى منصور لجماهير الزمالك: سنبني "استاد" وليس "شقة مفروشة"
هيدرسفيلد: رمضان يمتلك عروضاً من أندية بأبطال أوروبا.. وتفاجئنا برفضه اللعب للأهلي
فضل يرد على تصريحات مرتضى بشأن النقاط المخصومة من الزمالك
تركي آل الشيخ: أشعر بالضيق من حسام عاشور بسبب مكالمة
آل الشيخ: رفضت انتقال رمضان صبحي لألميريا.. وسأعود لمصر في حالة واحدة
رئيس برشلونة يُعلن إقالة كيكي سيتين
قائمة الأهلي.. عودة 3 لاعبين وغياب ربيعة عن لقاء أسوان
بيراميدز يحول تأخره لتعادل مثير أمام طلائع الجيش
قناة الأهلي: الجهاز الفني يشكر إكرامي ويستبعده لنهاية الموسم
تقارير تركية: مدرب جالاتاسراي يطلب التعاقد مع النني
رسميًا.. دي بروين أفضل لاعب في بريميرليج موسم 19/20
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