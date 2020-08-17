هيدرسفيلد: رمضان يمتلك عروضاً من أندية بأبطال أوروبا.. وتفاجئنا برفضه اللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مارك ديفلن الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه تفاجأ برفض رمضان صبحي لاعب الفريق، لعرض الأهلي لضمه، مشيراً إلى أن اللاعب لديه عروض من أندية تلعب في دوري أبطال أوروبا.

وقال ديفلن في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "لم ار رمضان صبحي وهو يلعب في هيدرسفيلد، ولكن سمعت عند مجيئي للنادي أنه كان يقدم أداءً جيداً، وكان يعاني من صعوبة في تغيير الأجواء، ولكنه لاعب موهوب".

وأضاف: "الأهلي استعار رمضان صبحي لمدة موسمين بـ800 ألف جنيه استرليني بجانب تحمل راتبه، والاهلي تفاوض معنا لتمديد استعارته قبل مدة طويلة من نهاية عقده".

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وتابع الرئيس التنفيذي لهيدرسفيلد: "الأهلي تواصل معنا لشراء رمضان بشكل نهائي قبل عدة اسابيع وقبلنا بالعرض، وربما لم يضع الأهلي خيار بند الشراء في عقد رمضان عند بيعه، لأنهم كانوا يريديون أن يروا كيف سيؤدي مع هيدرسفيلد".

وواصل: "تحدثنا مع رمضان صبحي ووكيله وقال لنا الوكيل أنه يبحث عن خيارات أخرى غير الأهلي، ورمضان ابلغنا بعدم رغبته باللعب للأهلي، وتفاجئنا من قراره برفض الأهلي".

واختتم ديفلن تصريحاته: "لدينا عروض رسمية من أجل رمضان من مصر وأندية كبيرة في دوري ابطال اوروبا، ولم نقبل بأي عرض حتى الان".