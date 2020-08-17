فضل يرد على تصريحات مرتضى بشأن النقاط المخصومة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لا يعلم شيء بشأن تصريحات نادي الزمالك مرتضى منصور التي أكد خلالها بأنه سيعيد النقاط التي خصمت من الزمالك بسبب عدم ذهاب الفريق لمواجهة الأهلي.

وقال رئيس الزمالك: "الجنايني خصم ثلاث نقاط من الزمالك وأنا سأقوم بإرجعهم من جديد، أي عقوبة بالخصم تتم بعد التحقيق بشأنها ونحن لم يتم معنا أي تحقيق".

ومن جانبه رد فضل خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن الأمر مر عليه وقت طول، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء من الزمالك بشأن هذا الملف.

وأوضح، أن اتحاد الكرة طبق اللائحة بعد المباراة، و في حالة تقديم الزمالك أي تظلم سيتم بحثه من جانب اللجنة القانونية وبعدها سيصدر القرار.