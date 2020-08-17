هيدرسفيلد: عرض بيراميدز لضم رمضان أقل من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مارك ديفلن الرئيس التنفيذي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، أن العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي لاعب الفريق، كان أقل من عرض الأهلي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مفاوضات خلال الوقت الحالي مع الأندية المصرية.

وقال ديفلن في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "قدم ناديا بيراميدز والزمالك عروضاً لضم رمضان صبحي، ولكن عرض بيراميدز كان أقل من ما طلبناه وأقل من عرض الاهلي".

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وأضاف: "لقد رأينا ان مبلغ ٣ مليون و٢٥٠ الف استرليني عرضاً جيداً من أجل رمضان، وعرض الزمالك كان ٣.٦ مليون جنيه استرليني، ولن أعلن عن المبلغ الذي قدمه بيراميدز لأن الامر يعود اليه للاعلان عن ذلك".

وتابع ديفلن: "لدينا عروض بخمسة مليون جنيه استرليني من فرق خارج مصر، ولكن يجب أن نعرف رغبة اللاعب واذا كان يريد التفاوض معنا، ولا هناك مفاوضات مع اي نادي من مصر حتى الان".

وواصل: "نصحنا رمضان ووكيله بالعودة لإنجلترا لأن لدينا مدرب جديد، ولكنه فضل البقاء في مصر، ونتوقع أن يعود رمضان اذا لم يكن هناك عروضاً مناسبة، من أجل أن يقاتل للحصول على مركز في هيدرسفيلد".