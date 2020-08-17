تركي آل الشيخ: أشعر بالضيق من حسام عاشور بسبب مكالمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد تركي آل الشيخ، أنه يشعر بالضيق من حسام عاشور لاعب النادي الأهلي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.
وأشار آل الشيخ في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه سينفذ اتفاقه مع حسام عاشور على ارغم من حالة الضيق.
وقال آل الشيخ: "كنت أتمنى أن يكون الوضع أفضل مما هو عليه لحسام عاشور لكنني ملتزم بوعدي له".
وأكمل: "مشكلة حسام عاشور كانت في الاستعجال، وكان في عدم مراعاة للوضع من الجانب الآخر".
وأضاف" "رغم ضيقي من عاشور لكن هذا لا يعني أنني لن ألتزم بكلمتي معه".
واختتم: "سبب حزني منه أنه وصلتني مكالمة بينه وبين شخص آخر يتحدث معه عن الأموال، لكن في النهاية هناك اتفاق بيننا وسيحصل على ترضية تليق به".
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