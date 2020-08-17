فضل يكشف عن تطور جديد في أزمة مباراة المصري والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن المجلس الحالي يقف على مسافة واحدة من الجميع،وهدفه الأول هو العدل وتطبيق اللوائح والحفاظ على حقوق جميع الأندية.
وقال فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي لبحث أزمة مباراة الفريق الأخيرة امام الإسماعيلي، والتي انسحب خلالها الفريق البورسعيدي، على خلفية اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.
وأضاف، أن خلال الاجتماع قدم المصري مستندات جديدة لمباراة الإسماعيلي، وسيتم عرضها على اللجنة القانونية، لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح.
وأوضح، أن اتحاد الكرة طبق اللائحة بعد انسحاب المصري من مواجهة الإسماعيلي، وفي حال اثبات النادي البورسعيدي بوجود حق له بتقديمه لمستندات جديدة سيحصل عليها.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة يسعى دائما لاحتواء الأزمات بين الأندية، وترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين الجميع.
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