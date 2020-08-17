آل الشيخ: رفضت انتقال رمضان صبحي لألميريا.. وسأعود لمصر في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، أن رمضان صبحي لاعب الأهلي عٌرض على فريقه من جانب وسطاء ووكلاء خلال الفترة الماضية.

وأشار آل الشيخ في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لن يعود للعمل في الكرة المصرية من جديد إلا إذا رغب جماهير الأهلي.

وقال آل الشيخ: "كان بإمكاني التعاقد مع رمضان صبحي عندما كان بيراميدز مملوكًا لي، لكنني صرفت النظر عن الأمر وتركته للأهلي حفاظًا عن العلاقات مع القلعة الحمراء".

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وأكمل: "وكلاء عرضوا علينا رمضان صبحي للانتقال إلى ألميريا ولكنني رفضت الموضوع تمامًا لأمور تخص اللعب المالي النظيف خاصة أنه لاعب أجنبي بالنسبة لهم".

وأضاف: "لدي معلومة منذ بداية يوليو الماضي أن رمضان صبحي اتفق على كل شيء مع بيراميدز ولكن ليس لي أي دخل بالأمر، أنا أهلاوي ولن أدخل في صراع مع الأهلي وأرفض الزج باسمي في هذا الأمر".

واختتم: "تركت الكرة المصرية منذ 3 أشهر لأنها سببت الكثير من المشاكل لي ولن أعود مجددًا إلا إذا رغب جمهور الأهلي في ذلك".