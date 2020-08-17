تركي آل الشيخ يكشف كواليس اتفاقه مع كيكي سيتين لتدريب اف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد تركي آل الشيخ، أنه سبق وأن أتم الاتفاق مع كيكي سيتين المدير الفني الحالي لنادي برشلونة، لتولي مهمة تدريب أف سي مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار آل الشيخ في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن سيتين أبلغه بوجود عرض من برشلونة بعد ثلاثة أيام من الاتفاق بينهما، مما حال دون إكتماله.

وقال آل الشيخ: "عُرض علي الاستثمار في نادي مصر المقاصة، وكذلك أف سي مصر واتفقت مع كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة لتولي تدريب الفريق".

واختتم: "سيتين أبلغني باللاعبين المطلوب التعاقد معهم، ولكن بعد 3 أيام فقط وصله عرض الفريق الكتالوني ورحل لتدريبه".