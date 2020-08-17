أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي رحل عن صفوف الأهلي بسبب اشتباكه في التدريب مع السنغالي أليو بادجي.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الثنائي اشتبك داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بالنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ فرض
وأكمل:" رمضان لم تُوقع عليه العقوبة في النهاية".
وأنهى حديثه مؤكداً أن ما شاهده رمضان صبحي من تعامل الادارة مع حسام عاشور وأحمد فتحي كان سبباً اّخراً في رحيله عن النادي الأحمر.
قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.
وأضاف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".
وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع، ولكني لا أريد أن أفصح عن الأسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: "خناقة" أليو بادجي تسببت في رحيل رمضان صبحي من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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