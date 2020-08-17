نجم الزمالك السابق: "خناقة" أليو بادجي تسببت في رحيل رمضان صبحي من ‏الأهلي ‏

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي رحل عن ‏صفوف الأهلي بسبب اشتباكه في التدريب مع السنغالي أليو بادجي.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة ‏قناة الزمالك:" الثنائي اشتبك داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بالنادي ‏الأهلي وسيد عبدالحفيظ فرض

غرامة مالية علىهما".‏وأكمل:" رمضان لم تُوقع عليه العقوبة في النهاية".‏وأنهى حديثه مؤكداً أن ما شاهده رمضان صبحي من تعامل الادارة مع ‏حسام عاشور وأحمد فتحي كان سبباً اّخراً في رحيله عن النادي الأحمر.‏

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على ‏عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.‏

وأضاف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي ‏قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".‏

وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع، ولكني لا أريد أن أفصح عن ‏الأسماء".‏