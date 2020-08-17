شدد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن هناك تربص وانقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأوضح نصار في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على
وأكمل تصريحاته:" هناك أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي سيترشح ضد رئيس النادي في الانتخابات المقبلة".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مرتضى منصور أحدث طفرة كبيرة داخل نادي الزمالك على مستوى الانشاءات وانعاش خزينة النادي وتسخير موارد مالية كبيرة للنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر عفت نصار: هناك انقسام بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي.. ورئيس الزمالك أحدث طفرة داخل النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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