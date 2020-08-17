عفت نصار: هناك انقسام بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي.. ورئيس الزمالك أحدث طفرة داخل النادي

شدد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن هناك تربص وانقسام داخل ‏مجلس إدارة النادي الأهلي.‏

وأوضح نصار في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على

شاشة قناة الزمالك:" هناك انقسام كبير وتربص2 داخل مجلس ‏النادي الأحمر وحالة من الانشقاق في الصفوف".‏وأكمل تصريحاته:" هناك أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي سيترشح ضد ‏رئيس النادي في الانتخابات المقبلة".‏وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مرتضى منصور أحدث طفرة كبيرة داخل ‏نادي الزمالك على مستوى الانشاءات وانعاش خزينة النادي وتسخير ‏موارد مالية كبيرة للنادي.‏