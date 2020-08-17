حسام عاشور: "بعض المأجورين يحاولون تشويه صورتي أمام الجماهير"

أكد حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، أن بعض الأشخاص المأجورين يحاولون تشويه صورته أمام جماهير القلعة الحمراء.

قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "السوشيال ميديا رغم إيجابياتها إلا أن بها سلبيات أيضًا، حدث تأخر في الاتفاق على مباراة اعتزالي من أشخاص معروفين داخل النادي".

وتابع: "البعض يحاول التربص بي تشويه صورتي، لم أخن الأهلي وكل ما فعلته توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، وهذا ليس خطأً"