كشف حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، عن أغلى البطولات التي حصل عليها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.
قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميهاني حتحوت على قناة صدى البلد: "دوري أبطال أفريقيا عام 2006 هي أغلى الألقاب التي فزت بها مع الأهلي".
وتابع:"كان يتبقى لي الفوز بخمس أو ست ألقاب وأصبح أكثر لاعب فاز ببطولات في العالم، لكن قدر الله وماشاء فعل، وقد أنجح في تحقيق هذه الألقاب في ناد آخر، طالما أن الشخص قادر على اللعب ولديه إصرار وعزيمة لا يوجد شيء مستحيل".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يكشف عن أغلى بطولاته مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.