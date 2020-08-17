حسام عاشور يكشف عن أغلى بطولاته مع الأهلي

كشف حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، عن أغلى البطولات التي حصل عليها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.

قال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "دوري أبطال أفريقيا عام 2006 هي أغلى الألقاب التي فزت بها مع الأهلي".

وتابع:"كان يتبقى لي الفوز بخمس أو ست ألقاب وأصبح أكثر لاعب فاز ببطولات في العالم، لكن قدر الله وماشاء فعل، وقد أنجح في تحقيق هذه الألقاب في ناد آخر، طالما أن الشخص قادر على اللعب ولديه إصرار وعزيمة لا يوجد شيء مستحيل".