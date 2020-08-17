عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين ‏

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.
وأضاف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".
وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع،
كما اكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الوكلاء
هم من يلمعون المدربين واللاعبين ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".
وتابع:" أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم في المقاهي ودعوتهم لعزومات،
لذلك لم أحصل على فرص تدريبية كبيرة".
وواصل:" حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".
وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد وغيرهم.
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