عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين ‏

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يحصل على ‏عمولات مالية من بعض وكلاء اللاعبين.‏

وأضاف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" حسام عاشور ولاعبين اّخرين في الأهلي ‏قالوا أن النادي يحصل على عمولات من وكلاء اللاعبين".‏

وأتم تصريحاته:" هذا أمر معروف للجميع،

ولكني لا أريد أن أفصح عن ‏الأسماء".‏

كما اكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات ‏الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" الوكلاء

هم من يلمعون المدربين واللاعبين ‏ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".‏

وتابع:" أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم ‏في المقاهي ودعوتهم لعزومات،

لذلك لم أحصل على فرص تدريبية ‏كبيرة".‏

وواصل:" حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم ‏أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".‏

وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي ‏لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد ‏وغيرهم.‏

