وجه محمد العدل، المنتج السينمائي ورئيس قناة النادي الأهلي سابقا، رسالة خاصة إلى شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد محمد العدل في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أطالب شريف إكرامي بالصمت وعدم الرد في
وتابع: "شريف إكرامي لم يكن موفق في البيان الذي كتبه"
وأشار: "كما يجب على الجماهير بعدم التطاول على أي لاعب ترك النادي الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العدل: أنصح إكرامي وعاشور بالصمت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.