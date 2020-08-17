عفت نصار: اللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري من أجل ‏إهداء الأهلي اللقب

‏ أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن اللجنة الخماسية أصرت على ‏استكمال الدوري هذا الموسم رغم جائحة كورونا من أجل مصلحة ‏الأهلي.‏

وأضاف نصار في تصريحات لزملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" اللجنة الخماسية كان لديها اصرار كبير من عودة ‏النشاط والدوري من أجل تتويج الأهلي باللقب".‏

وشدد نصار إلى أن لو كان الأمر العكس والزمالك متصدر لجدول ‏الترتيب لما عادت المسابقة للاستئناف.‏

كما اكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات ‏الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" الوكلاء

هم من يلمعون المدربين واللاعبين ‏ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".‏

وتابع:" أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم ‏في المقاهي ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية ‏كبيرة".‏

وواصل:" حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم ‏أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".‏

وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي ‏لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد ‏وغيرهم.‏