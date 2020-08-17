عفت نصار: اللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري من أجل ‏إهداء الأهلي اللقب

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن اللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري هذا الموسم رغم جائحة كورونا من أجل مصلحة الأهلي.
وأضاف نصار في تصريحات لزملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" اللجنة الخماسية كان لديها اصرار كبير من عودة النشاط والدوري من أجل تتويج الأهلي باللقب".
وشدد نصار إلى أن لو كان الأمر العكس والزمالك متصدر لجدول الترتيب لما عادت المسابقة للاستئناف.
كما اكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الوكلاء
هم من يلمعون المدربين واللاعبين ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".
وتابع:" أنا لا أجيد التعامل الشخصي الجيد مع السماسرة والحلوس معهم في المقاهي ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية كبيرة".
وواصل:" حققت نجاحات كبيرة في دوري الدرجة الثانية ورغم ذلك لم أدرب في الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".
وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التي لم تنل فرص قوية في التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد وغيرهم.
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