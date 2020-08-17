إشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق إشبيلية إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" عقب فوزه اليوم الأحد على مانشستر يونايتد 2-1 في نصف النهائي الذي أقيم في مدينة كولن الألمانية.



وسجل كل من سوسو (26) والهولندي لوك دي يونغ (78) ثنائية الفريق الأندلسي فيما دوّن البرتغالي برونو فيرنانديز هدف الفريق الإنكليزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 9.



وسيلاقي إشبيلية في النهائي الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني والتي ستقام غداً الإثنين.



ويقام النهائي يوم الجمعة 21 آب/أغسطس في مدينة كولن الألمانية.



ويعتبر إشبيلية اختصاصياً في هذه المسابقة بعد أن توج بلقبها خمس مرات (رقم قياسي) بينها 3 مرات توالياً (2014 و2015 و2016).



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